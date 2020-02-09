والدة الطفلة التي توفيت دهسا بالرياض: «كانت تحب المدرسة وحفظ القرآن»

حمود العنزي(صدى):

كشفت والدة الطفلة “رنيم” ضحية حادث الدهس بالرياض، عن تفاصيل مؤثرة عن حياة ابنتها الصغيرة التي ودعتها بسبب الإهمال.

وقالت والدة الطفلة “رنيم” التي توفيت نتيجة دهسها من مركبة يقودها مقيم عند عودتها من مدرستها ظهرًا، وأمام منزلها، إنها كانت تحب المدرسة.

وأضافت والدتها في تصريحات صحفية : إنها كانت قد كتبت تعبيرًا عن السلامة في الطريق، وكيفية العبور والالتزام بالإشارات الضوئية المرورية؛ لتبدأ بعدها لحظات مفارقتها الحياة قبل أن تعود للمنزل الذي كانت والدتها تنتظرها فيه وشقيقتَيها الأخريَين اللتين كانتا ترافقها.

ولفتت إلى أن سائق حافلة النقل المدرسي قام بإنزال بناتها بعيدًا عن المنزل حيث قطعت الطفلة الطريق لتجد نفسها أسفل إطارات مركبة من نوع “كامري”، كان قائدها المقيم “باكستاني” متهورًا من حيث السرعة؛ إذ اصطدم بها بصدام المركبة الأمامي، ثم دهسها، ولاذ بالهرب من الموقع.

وتابعت والدتها: وجدت رنيم ملقاة بوسط الطريق أمام المنزل مضرجة بدمائها؛ فحملتها وأنا أرفع صوتي بكاء، أطلب مَن ينقذها، إلى أن حضر عمها الذي تولى نقلها لأقرب مستشفى لدينا، ولكنها كانت قد فارقت الحياة.