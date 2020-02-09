الحوثيون يصطحبون الأطفال للمقابر لشحنهم عاطفيًا ضد الشعب اليمني (فيديو)

وكالات(صدى):

كشفت مقاطع فيديو بكاميرا عثر عليها قوات التحالف العربي في اليمن، عن أحد الوسائل التى يعتمد مليشيا الحوثي لشحن الأطفال ضد الشعب اليمني.

وأظهر الفيديو قيام الميليشيات الحوثية باصطحاب الأطفال إلى المقابر لشحنهم طائفيًا وعاطفيًا ضد الشعب اليمني.

ووثقت الكاميرا الزيارات التى قام بها المليشيات للمقابر ومعهم الأطفال، كما كشفت عن قيام الحوثي بتجنيد فتيات صغيرات للحديث عن الجهاد والموت.

وبينت الكاميرا قيام الحوثي بتصوير معارك وهمية وخلق انتصارات لا تمت للواقع بصلة .