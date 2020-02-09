هدم مستشفى الولادة بالدمام بعد سنوات من التقاضي في المحاكم

علي القحطاني(صدى):

باشرت الجهات المعنية في مدينة الدمام إزالة مبنى مستشفى الولادة والأطفال القديم سابقًا بحي غرناطة المهجور.

وجاء تنفيذ الإزالة بعد سنوات من التقاضي في المحاكم بين مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ومالك المبنى الذى اتهم المديرية بتعمد تخريب المبنى، إلى أن انتهت الوضع بتنفيذ قرار الإزالة.

وجاء قرار الإزالة حرصًا على سلامة المواطنين، ولتحسين المشهد البصري، خاصة وأن المبنى كان آيل للسقوط.

من جهتها، دعت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المباني المهجورة والآيلة للسقوط، إلى سرعة مراجعة البلدية لإزالة مبانيهم حفاظًا على سلامة المواطنين.