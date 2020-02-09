مزارعو الأفلاج في ورطة بعد غزو الجراد والتهامه للمحاصيل (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو الجراد يغزو حقول الأفلاج مما هدد المحاصيل الزراعية، حيث استغاث المزراعين بالجهات المسؤولة لإنقاذ منتجاتهم من الالتهام.

واستنجد مزارعو الأفلاج بوزارة البيئة والمياه والزراعة، لمكافحة أسراد الجراد الصحراوي، مشيرين إلي أن الإمكانات والآليات في مكتب الزراعة بالأفلاج ضعيفة.

ويأتي رد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات الهاجرة محمد الشمراني عبر “تويتر” على استغاثة المزارعين: “غداً ستصل طائرة الرش الجوي، وستغطي السليل والأفلاج والدواسر وجميع الإمكانات متوفرة، وجميعها في خدمة المزارع”.

