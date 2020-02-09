بالفيديو.. أكاديمية تشكو حرمانها وتمكين أجنبية في جامعة طيبة

علي القحطاني(صدى):

روت رولا جلون عضو هيئة تدريس في جامعة طيبة، اليوم الأحد، قصة حرمانها وتمكين أجنبية.

وقالت جلون خلال لقاءها في برنامج ” ياهلا ” : تقدمت مرتين للجامعة لنقل تخصصي وقدمت أوراقي ولم يرد عليها أحد وتقدمت بطلب آخر وتفاجئت برفض نقلي وأن هذا ليس من تخصصي.

وأضافت : أطالب بتدخل وزير التعليم أو أي جهة عليا لمساعدتي في حل مشكلتي والنقل لقسم التغذية العلاجية، لأن محاولاتي للتفاهم مع الإدارة العليا للجامعة باءت بالفشل.

ورد عبدالله الحربي المشرف على الإدارة القانونية بجامعة طيبة على شكاوى رولا جلون عضو هيئة التدريس قائلا: لا نمنع أي منسوب من منسوبي الجامعة حقه ما لم يمنع النظام ذلك.