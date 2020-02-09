تعليم الحدود الشمالية ينفذ (برنامج الأخلاقيات الوظيفية في التعامل مع ذوي الأحتياجات الخاصة)

رافع فريح(صدى):

نفذت مشرفة القضايا الاستاذة :مديحة الكويكبي بتعليم الحدود الشمالية البرنامج التدريبي (الاخلاقيات الوظيفية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ) بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة -بنات وذلك بمركز التدريب التربوي

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات معلمات ومرشدات التربية الخاصةفي عدد من الجوانب العملية والقضايا التربوية منها كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية النفسية والتربوية والتعليمية في المجتمع المدرسي وتوعية المعلمات في كيفية الوقاية من المخالفات والقضايا التي تتنافى مع رسالة التعليم والتقيد بماورد في كل من مدونة السلوك الوظيفي والدليل الاجرائي للقضايا والألتزام بالأنظمة والتعليمات لتحقيق بيئة تعليمية وتربوية سليمة و ناجحة خالية من المشكلات التربوية.