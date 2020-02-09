سعد بن عبدالله السبر يوضح حكم الصلاة بدون خشوع (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكد الشيخ سعد بن عبدالله السبر، اليوم الأحد، على أهمية الخشوع في صلاة الفروض.

وورد إلى “السبر” سؤالًا من متابعة في برنامج “يستفتونك” حيث تقول إنها لا تستطيع الخشوع في الصلاة، وهل يمكن أن تكمل صلاتها إذا حصل بها نقصًا بالنوافل.

وقال “السبر” إنه للخشوع في الصلاة يجب على الفرد بذل كل ما بوسعه للحفاظ على انتباهه وخشوعه ، وذلك من خلال الاستعداد للصلاة مبكرًا ، وصلاة النوافل، والدعاء إلى الله، وقراءة القرآن

ولفت إلى أن النوافل تُكمل بها الفريضة إذا كانت ناقصة.