لجنة التوطين بالمجاردة تكثف جولاتها الميدانية

محمد بن طحيطح(صدى):

بتوجيه من سعادة محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح قامت اللجنة التنفيذية للتوطين بالمجاردة برئاسة الأستاذ محسن جابر الشهري مساء هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٦/١٥هـ بزيارات ميدانية على المنشآت التي تم توطينها

حيث بلغ عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة (٥٠) منشأة وعددالموظفين السعوديين بهذه المنشآت( ٦٠موظف وموظفة) وعددالمخالفات الممنوحة مخالفتين وعدد الإنذارات التي منحت (١٢إنذار) وستتابع اللجنة جولاتها باستمرار كما تدعو اللجنة جميع أصحاب المنشآت بالالتزام بأنظمة التوطين.