شاب يقتل زوجته وينتحر بعد سقوط رضيعتهما بالخطأ

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل زوجته والانتحار بعد سقوط رضيعة بالخطأ، حيث عثر على جثة الضحية الأولى (الزوجة) وهي الزوجة الثانية، مقتولة خنقا بكوفية، وملقاة في البلكونة.

في حين عثرت الجهات الأمنية المصرية على جثة الزوج وابنته الرضيعة جثث بمنور العقار، ومصابين بكسر في الجمجمة”.

ورجحت النيابة أن “الزوج” هو منفذ تلك المذبحة، وذلك بعدما تبين سلامة منافذ الشقة، عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، ورحجت التحريات أن الزوج خنق زوجته بـ”الكوفية” التى كان يرتديها وأثناء مقاومتها للزوج سقطت منها الرضعية من منور العقار، وبعد أن قتل زوجته تخلص من حياته وفقز هو الآخر، ليسقط جثة هامدة، ورجحت التحريات أن الزوج يمر بحالة نفسية سيئة ونفذ الجريمة، نظرا لتراكم الديون عليه.