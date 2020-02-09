بالفيديو.. رجل أعمال سعودي مقيم بالصين يكشف حقيقة تساقط قتلى « كورونا » بالشوارع

عادل الحربي(صدى):

كشف رجل الأعمال السعودي المقيم بالصين عائض الأسمري عن حقيقة تساقط قتلى ” كورونا ” بالشوارع.

وأضاف الأسمري خلال حواره في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”:” الصور التي تنقل لنا في الإعلام “مبالغ فيها”، ومناظر القتلى بالشوارع لم نكن نراها هناك نهائيا، وعدد الإصابات بما فيها الوفيات لم يتجاوز 50 ألف إصابة في دولة سكانها مليار و700 مليون”.

ولفت الأسمرى:” الأعمال معطلة في الصين حتى بداية مارس، والفصل الدراسي القادم تم إلغاؤه حتى لا ينتشر الفيروس أكثر”.

وأوضح الأسمري:” خرجت من قوانزو قبل وصول الفيروس لها”، موجها التحية لحكومة خادم الحرمين وسفارته بالصين والتي قامت بالتواصل مع جميع السعوديين المقيمين بالمدن الصينية.