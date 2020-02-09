الهريفي يسخر من «المسحل» بعد حديثه عن بداية البطولات: «اركد ولا تندفع مع الطبول»

ماجد محمد(صدى):

أثار تصريح ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم؛ حول بداية البطولات للأندية جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية.

وكان “المسحل” قال في “برنامج الدوري مع وليد: ” الدوري السعودي كانت بدايته في عام 1976- 1977، ووُجد قبله دورات تصنيفية لكنها غير معتمدة وتم إلغاء نتائجها”.

واعترض فهد الهريفي نجم النصر السابق بشدة على حديث “المسحل” وغرد قائلا: ” الاتحاد السعودي تأسس عام 1956، وهناك من يريد احتساب بطولات الأندية بداية من عام 1976، طيب في 20 سنة وش كان يُسوى فيها يا ناس، يعني قوي وبطل يا مسحل ولا وش السالفة”

وأضاف الهريفي: “اركد ولا تندفع مع الطبول، تراك أصبحت رئيس اتحاد تجاوزت وقت إنهم رازينك في الاتحاد الآسيوي”.

ورد الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان على “الهريفي” قائلا: “فيه كأس ملك وكأس ولي عهد ..لكن الدوري الممتاز الذي جمع الفرق الكبار بعد تصنيفها بدأ من عام ٧٧م ما قبلها كان التنافس فقط على كأسي الملك وولي العهد ..صحيح أقيم دوري بأسم وزارة العمل أربع مرات ولم يستكمل الا مرة فاز فيه الأهلي عام ٨٩هـ هذا التاريخ الحقيقي للرياضة السعودية.