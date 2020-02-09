بالفيديو .. نجلاء القحطاني: عمل المرأة في المحاماة اختلف الآن عن الأمس

علي القحطاني(صدى):

رصدت الأستاذة نجلاء القحطاني التحولات التى طرأت على عمل المرأة فى مجال المحاماة داخل المملكة.

وأضافت أن عمل المرأة في مهنة المحاماة اختلف اليوم عن الأمس، مضيفة أن طريقة التعامل تغيرت وأصبح الجميع يتعامل معهن مثلما يتم التعامل مع الرجال العاملين بنفس المهنة.

وأوضحت، في تصريحات لها، أن الطالبات في أقسام القانون واجهن صعوبات منها الاعتقاد بأن دخولهن في هذه المهنة سيزاحم الرجال، كما تم منعهن من الترافع إلى أن صدر قرار رسمى يسمح لهن بالترافع.

وأكدت أن أعداد المحاميات العاملات في المملكة ازداد بنسبة 70%، حيث تعدى عددهن أكثر من 500 محامية، فضلا عن عمل بعضهن بمهنة كاتب عدل.