«القصبي» يعترف بتأخر رواتب مقاولين الباحة: «الدولة ليست السبب»

علي القحطاني(صدى):

قال وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية، إن هناك تأخر في صرف مستحقات المقاولين في منطقة الباحة.

وأضاف خلال زيارته للمنطقة اليوم الأحد: ـ التأخير في صرف مستحقاتكم بسبب بيروقراطية بشر وأهمال وأخطاء أفراد وليس من توجه وفكر الدولة.

على جانب أخر أشار إلى أن الباحة وجهة سياحية ومنطقة زراعية خصبة تمتاز بالأماكن التاريخية والتراثية والثروات المعدنية، مما حفز نمو قطاع الأعمال فيها بنسبة ١١٪ خلال الخمس سنوات الماضية.