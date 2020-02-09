بالصور.. القمر العملاق يزين سماء مكة 

علي القحطاني(صدى):

وأظهرت صور متداولة القمر الثلج العملاق بلون أبيض يزين سماء مكة المكرمة.

وبدا القمر في الصور التي تم التقاطه من الطائرة في سماء مكة المكرمة، بلون أبيض، مما أثارت إعجاب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة.

ونشر المصور محمد الهذلي صور القمر العملاق يزين سماء مكة المكرمة، حيث بدا أكبر حجمًا مما هو الحال عليه في باقي الأيام، ضمن ظاهرة القمر الثلجي العملاق الفلكية.

وبحسب ما قاله فلكيون فإن قمر الثلج العملاق، أكبر وأكثر سطوعًا من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض.