الموت يُغيب المطرب السوداني عبدالعزيز المبارك بعد صراع مع المرض

الخرطوم(صدى):

رحل المطرب السوداني عبد العزيز المبارك عن عالمنا، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الــ69 عام في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة .

وولد المطرب الراحل في عام 1951 في حي العشير بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان وفيها ترعرع .

شارك في العديد من المهرجانات في أوروبا الغربية وسجل فيها ألبوماته.

وكانت أغاني عبدالعزيز أغلبها باللهجةالعربية السودانية ولكنه تغنى ايضا بقصائد عربية فصحى منها قصيدة «لا تدعني» للأمير عبد الله الفيصل والتي وضع الحانها الموسيقار بشير عباس وقصيدة الموسيقى العمياء.

ويمتاز صوت عبد العزيز المبارك بالعمق ويصنف علميا ضمن فصيلة الاصوات البشرية الحادة التي تعرف بالتينور.

وتسيطر على أغانيه إيقاعات الطرب الراقصة.