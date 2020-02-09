ريال مدريد يبتعد بصدارة الليجا على حساب أوساسونا

وكالات(صدى):

حقّق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على مضيفه أوساسونا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وأحرز أوناي غارسيا الهدف الأول في المباراة لأوساسونا في الدقيقة 14، بينما حوّل الملكي تأخره إلى فوز بعد إحراز إيسكو هدف التعادل في الدقيقة 33، وعزز القائد سيرجيو راموس النتيجة بضربة رأسية في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما اختتم الصربي لوكا يوفيتش رباعية ريال مدريد في الدقيقة 90+2.

ويعد هذا الفوز هو الخامس لريال مدريد على التوالي في الدوري الإسباني، الموسم الحالي، والخامس عشر الموسم الحالي، مقابل الخسارة مرة وحيدة، وفي حين تعادل 7 مرات، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثاني.