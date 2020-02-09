خلافات تُهدد إقامة مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

وكالات(صدى):

نشبت خلافات مؤخرا بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الإماراتي الرياضي، بشأن لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك المقرر في الإمارات في الـ20 من الشهر الجاري.

وقالت تقارير صحفية إن الأزمة التي نشبت تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية نشبت مؤخرا، وهناك استياء من الجانب الإماراتي”.

وأوضحت التقارير أن كأس السوبر المصري له رعاة طبقا للعقود الخاصة بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب حقوق إعلانية تخص الجانب الإماراتي، والأزمة الحالية تخص الحقوق الإعلانية والرعاية، وهناك مساع لحل هذا الخلاف في الوقت القريب من أجل أن تقام المباراة في موعدها المحدد.

وفي السياق ذاته أعلن عضو مجلس إدارة الزمالك، أحمد مرتضى، عن تواصله مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن مصير مباراة الزمالك والأهلي المرتقبة.

وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تواصلت مع فضل، وأكد لي أن مباراة السوبر ستقام في الإمارات في موعدها المحدد”.