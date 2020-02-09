الفشل يلاحق إيران في إطلاق قمر ظفر الصناعي

وكالات(صدى):

فشلت إيران مساء اليوم في عملية إطلاق قمر “ظفر” الصناعي، وذلك بحسب ما أفادت به عدد من وكالات الأنباء.

وشهدت موعد إطلاق القمر الكثير من التناقضات، حيث ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن القمر سيتم إطلاقه اليوم، فىي حين نفت التليفزيون الإيراني صحة ذلك، ليخرج وزير الاتصالات الإيراني في وقت سابق من اليوم ليؤكد عزم بلاده على إطلاق القمر اليوم.

من جهة أخرى، أشار آخرون إلى أن سرعة دوران القمر الصناعي على المدار ستبلغ 7400 كيلومتر وستستغرق 8 دقائق، وذلك بحسب تقديراتهم حال نجاح عملية الإطلاق.