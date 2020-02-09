أبناء المملكة يحققون المركز الثالث في مسابقة اللغة الفصحى بمصر

القاهرة(صدى):

حقق الطالب عبدالرحمن الحارثي من طلاب المرحلة الثانوية، المركز الثالث عربيًا في مسابقة «التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة وإلقاء الشعر وتعميق دراسة النحو».

كما حققت الطالبة فجر محمد الشهري من طلاب المرحلة المتوسطة المركز الثالث في ذات المسابقة التي نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

وتهدف المسابقة إلى تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته.

من جانبه، هنأ الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي الفائزين، ودعا لتكريمهم والاحتفاء بهم لتعزيز روح التنافس بين الطلبة وإبراز مهاراتهم اللغوية وتطوير اللغة العربية الفصحى.