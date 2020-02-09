قادة إفريقيا يضربون بـ«صفقة القرن» عرض الحائط

وكالات(صدى):

أعرب القادة الأفارقة، اليوم الأحد، عن إدانتهم الواسعة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، ووصفوها بأنها ”غير شرعية“، كما أعربوا عن تضامنهم مع ”القضية الفلسطينية“.

ومن جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أثناء قمة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، إن الخطة التي كشفت عنها واشنطن أواخر يناير، تمثل ”انتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العديدة“.

وأضاف، أن الخطة تم إعدادها بدون مشاورات دولية وأنها تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وسط تصفيق الحاضرين في القاعة الرئيسية لمقر الاتحاد الأفريقي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات يوم الأحد، إن “القضية الفلسطينية ستبقى دائما في قلوب وعقول شعب أفريقيا”.

وصرح سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر، بأن مقترحات ترامب تشبه القوانين التي كانت تنفذ في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري.

وأضاف: عندما استمعت إلى المقترحات وقرأت كل ما كتب عنها، عاد إلى ذاكرتي التاريخ الفظيع الذي مررنا به في جنوب أفريقيا.

ولم يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى أثيوبيا لحضور القمة هذا العام رغم مواظبته على حضورها.

وصرح مسؤولون فلسطينيون الأسبوع الماضي، أن عباس سيتوجه إلى الأمم المتحدة للدفع من أجل الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة مقترحات ترامب للسلام.

ومن شبه المؤكد أن تعترض الولايات المتحدة على القرار.