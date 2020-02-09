نجل شاه إيران: النظام الحالي محكوم عليه بالإعدام

ماجد القزيز(صدى):

انتقد رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، دعوة النظام الحالي إلى إحياء «ذكرى انتصار الثورة التي وقعت عام 1979».

وأكد رضا بهلوي، أنه يهدف إلى التغطية على جريمة ومذبحة منتصف نوفمبر الماضي، عندما تم قمع الاحتجاجات الخاصة بارتفاع سعر البنزين.

وقال بهلوي: «الذين يحكمون إيران حاليا محكوم عليهم بالإعدام»، مضيفًا: «المغتصبين لإيران يريدون العودة إلى ذلك اليوم (انتصار الثورة)، للتستر على أحدث جرائمهم بعد مذبحة نوفمبر الماضي في عرض مثير للسخرية».

وأضاف: «الجمهورية الإسلامية طائفة غريبة لها شعارات إيرانية، ولا أسطورة، ولا أهداف، ولا نوايا»، متابعًا: «هذه الجمهورية الإسلامية بدأت مرحلتها بحادثة إشعال النار في مبنى سينما في مدينة عبادان العربية جنوب إيران عام 1979، ما أدى إلى مقتل 420 شخصا على الأقل، ثم إسقاط الطائرة الأوكرانية مطلع يناير الجاري، وارتفاع الركود الاقتصادي والجريمة والأكاذيب مستمرة».

وأردف: «البلاد التي يحكمها مجرمون ولصوص وكذابون محكوم عليهم بالإعدام، وهذه ليست تجارة رجل واحد»، داعيا الشخصيات السياسية والمدنية والمثقفين والأفراد في القوات المسلحة الإيرانية إلى اليقظة.

واستطرد: «من مسؤوليتي كجندي توفير أدوات الاستعدادات الوطنية للقيادة السياسية الانتقالية، لكنني لست وحدي في هذه الحملة الوطنية، وأعتقد أن الأدوات السياسية يجب أن تكون في متناولنا، حيث فقدت سلطة السياسيين الحكماء».

يذكر أن إيران ستشهد بعد غد الثلاثاء، مراسم إحياء الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة التي قادها الراحل روح الله الخميني ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وكشفت مصادر إيرانية أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات التي رفعت شعارات سياسية مناهضة للحكومة والنظام والمرشد علي خامنئي؛ بسبب رفع أسعار البنزين وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.