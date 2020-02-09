الجوازات: قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين
أكدت مديرية الجوازات، اليوم الأحد، على أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين.
وكان أحد المتابعين لحساب الجوازات على “تويتر” استفسر قائلا : ” في حالة انتهاء تأشيرة الخروج والعوده للمرافقين وهم خارج المملكة ، هل من الممكن إسقاطهم او عمل خروج نهائي لهم؟ وهل فيه اي رسوم او غرامات او منع لدخول المملكة مره أخري؟.
ورد الحساب قائلا : ” يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد . نسعد بتواصلك”.
وأضافت المتابعة : “هل فيه منع للمرافقين من دخول المملكة مره أخرى”؛ ليرد الحساب: ” قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين”.
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