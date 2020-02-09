الجوازات: قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين

عادل الحربي(صدى):

أكدت مديرية الجوازات، اليوم الأحد، على أن قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين.

وكان أحد المتابعين لحساب الجوازات على “تويتر” استفسر قائلا : ” في حالة انتهاء تأشيرة الخروج والعوده للمرافقين وهم خارج المملكة ، هل من الممكن إسقاطهم او عمل خروج نهائي لهم؟ وهل فيه اي رسوم او غرامات او منع لدخول المملكة مره أخري؟.

ورد الحساب قائلا : ” يتم الاسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد . نسعد بتواصلك”.

وأضافت المتابعة : “هل فيه منع للمرافقين من دخول المملكة مره أخرى”؛ ليرد الحساب: ” قرار المنع لمن خرج ولم يعد لا يشمل التابعين والمرافقين”.