البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

محمد بن طحيطح(صدى):

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة وذلك وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وسعادة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة .

وقد صرّح سعادة رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية تبدأ بأعمال التأهيل الخاصة بأربعة مواقع أثرية بالمحافظة وهي (قلعة البلدة ، قلعة صافيه ، القشلة بالشعبين ، قصبة العوص ) .

وأضاف “حافظ” أن أعمال البلدية تتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها ، حيث تعتبر هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري ، مؤكداً أن الأماكن الأثرية من عوامل تحسين المشهد الحضري مما يزيد من أهمية الاهتمام بهذه المواقع .

كما أوضح “حافظ” أن هذه المواقع تعتبر ذات أهمية كبيرة وذلك لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن شهدت كفاحاً كبيراً من الآباء والأجداد ، مبيناً أن أقل ما يمكن تقديمه لهذا التراث هو الحفاظ عليه .