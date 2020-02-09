بالفيديو.. قصة المرأة الشبح التي تقاضت 350 ألف من الدولة بالتزوير 

حالد الظفيري(صدى):

أحدثت سيدة كويتية موجة من الجدل الواسع بعد اكتشاف قضية التزوير المثيرة، حيث تقاضت 350 ألف دينار لعملها في القطاعين الحكومي والخاص.

وخرجت القضية للعلن بعدما نوقشت في أروقة البرلمان الكويتي من قبل مرزوق الغانم الذي وصف هذه السيدة بالشبح لامتلاكها جواز سفر وجنسية وبطاقتين شخصيتين باسمين مختلفين “عمرة”و “غريسة”.

واكتشفت حالة التزوير هذه عقب وفاة والد المرأة الشبح عند حصر الإرث اتضح أن عمرة غير موجودة وهي ذاتها المواطنة غريسة، وتعمل في القطاعين العام والخاص، وقد تم الانتفاع من عملية التزوير هذه وعاد النفع على والدها وزوجها.