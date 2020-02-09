المغامسي:التفوق الدراسي ليس السبيل الوحيد في الحكم على أبنائنا

علي القحطاني(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح عواد المغامسي على أن قضية التفوق الدراسي ليست السبيل في الحكم على الأبناء.

وقال الشيخ إنه كان يمنح الحرية لأبنائه في الغياب والذهاب للمدرسة، ولا يمارس الضغوط عليهم، محذرًا من أن الشارع قد يكون ملجأ لهم في نهاية المطاف.

وجاء ذلك خلال محاضرته “وقفات من حياة المعلم الأول” صباح اليوم الأحد، على مسرح إدارة تعليم صبيا، ضمن فعاليات ديوانية ‫تعليم صبيا الصباحية، بحضور مدير وقادة تعليم صبيا.

وأضاف: “لا تجعل قضية التفوق الدراسي هي السبيل في الحكم على الابن، هذا خطأ، حتى في قضية الحضور للمدرسة والانصراف، أنا كنت أعطي أبنائي الحرية في الذهاب للمدرسة”.

وتابع: “كنت أقول لهم متى ما تريد أن تغيب فأخبرني، لكن الإشكال عندما يجبر الأب ابنه بالعصا، اذهب للمدرسة، والمعلم يتوعده إذا لم يحل الواجب أن يضربه، وحينها الطالب سيختار الشارع لن يذهب للمدرسة”.

وأستكمل : “لا تجعل نفسك أكثر شيء يخافه ابنك، حينها لن تستطيع أن تربي ابنًا ولا تربي فتاة، فلا تجعل نفسك كأب موضع خوف بل موضع أمان حتى لا يلجأ لأحد غيرك”، مؤكداً أن هذه قضية أساسية في قضية تربية الإنسان لابنه أو بناته.