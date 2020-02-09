مركز الحي المتعلم الخامس بطريف ينفذ عدد من الدورات المتنوعة

فاطمه الرويلي(صدى):

نفذ مركز الحي المتعلم الخامس بطريف التابع لإدارة التعليم بالحدود الشمالية إدارة التعليم المُستمر (بنات) بقياده الأستاذه منى ثاني الرويلي

عدد من الدورات المتنوعة لعام 1441هـ الفصل الدراسي الأول تنوعت مابين :

الدورات التعليمية

الدورات المهنية

الدورات المهارية

الدورات الحيايتة

منها دورة الحاسب الآلى ودورة اللغة الإنجليزية ودورة المعجنات ودورة الهير ستايل دورة الحرف والتحف اليدوية والتسوق الالكتروني ومهارات تطوير الذات والتعامل مع الاطفال وغيرها من الدورات المتنوعة والمتعددة.

وقد لاقت اقبالاً كبيراً بين بنات المحافظة حيث بلغ عدد المتدربات 569 متدربة خلال الفصل الدراسي الاول لعام 1441هـ

وقد عبرت المُتدربات عن سعادتهن ومدى رضاهن عما يقدمه المركز من دورات وورش العمل ويرغبن بالمزيد من الدورات الهادفة والمتنوعة التي تخدم سوق العمل وحياتهن اليومية.