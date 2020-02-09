حسين عبدالغني قبل مواجهة الوحدة الإماراتي:« لدينا قدرة على الانتصار »

طلال الغامدي(صدى):

قال النجم حسين عبدالغني ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي:”الأندية الكبيرة مكانها محفوظ والأهلي يبقى كبيرًا دائمًا”.

وآضاف عبدالغني في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا قائلًا:” في 2008 لعبنا هنا، لكنها كانت مرحلة انتقالية بلاعبين شباب أما الآن الوضع مختلف ولدينا القدرة على تحقيق الانتصار والمضي قدمًا في البطولة الآسيوية”.

ولفت عبدالغني:”لقاء الغد صعب على الفريقين وكل فريق لديه دراية كاملة عن نقاط القوة والضعف في الفريق الآخر”، مردفا: “لدينا أهداف محددة في مواجهة الغد، وهي العودة من أبو ظبي بتحقيق نتيجة إيجابية”.