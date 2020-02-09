مدير «تعليم ألمع» يرعى انطلاق الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة مدير التعليم برجال ألمع الأستاذ إبراهيم كدوان صباح اليوم الأحد في المركز الحضاري بالحبيل انطلاقة الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية على مستوى المملكة العربية السعودية التي ستمتد على مدار أسبوع كامل، وكان في استقبال مدير التعليم الأستاذ محمد مفرق مدير النشاط بتعليم ألمع ومجموعة من المشرفين والقادة الكشفيين، ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، تلاه كلمة مدير النشاط أعرب من خلالها عن شكره لوزارة التعليم على الثقة ولسعادة مدير التعليم على الدعم والتسهيل،.

ورحّب بالضيوف الدراسين البالغ عددهم أربعين دارسًا يمثلون إدارات تعليمية مختلفة ، بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمته رحب من خلالها بالضيوف الكرام داعيًا الله لهم بالتوفيق وتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الدراسة،كما عبر عن شكره لبلدية رجال ألمع ممثلة في رئيسها الأستاذ سعيد علي حافظ.. على التعاون الكبير في توفير المقر وتهيئة سبل النجاح لهذه الاستضافة،كما وجه شكره لإدارة النشاط وكافة الطواقم التابعة لتعليم ألمع والعاملة على إنجاح هذه الدراسة، بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا بعنوان (قبل البداية) من إعداد إدارة النشاط الطلابي، لينطلق بعدها الجميع إلى ميدان الدراسة وفق الجدول والخطة المعدة لها.