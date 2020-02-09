بالفيديو.. مقاتلة حسناء تبهر الجمهور برقصة غريبة بعد فوزها

وكالات(صدى):

أدت المقاتلة الحسناء فالنتينا شيفتشينكو، الملقبة بـ “الرصاصة” بعد فوزها على متحديتها الأمريكية كاثلين تشوكاغيان رقصة شهيرة من فولكلور شعوب القوقاز تسمى “لزغينكا”.

وفازت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 31 بلقبها للمرة الثالثة على التوالي، حيث حققت انتصارها الخامس على التوالي، والتاسع عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 3 هزائم.

وكانت شيفتشينكو تدافع عن لقبها وهو بطلة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، مما نتج عنه فوزها على منافستها، مما خطفت أنظار مشجعيهاّ