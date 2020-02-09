تعليم سراة عبيدة يطلق فعاليات أسبوع الوقاية من التنمر في المدارس

محمد بن طحيطح(صدى):

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلةً في قسم التوجيه والإرشاد (بنين وبنات) اليوم الأحد ، فعاليات أسبوع التوعية من التنمر في جميع مدارس المحافظة تحت شعار ” معاً- ضد- التنمر” وذلك بمتابعة من مدير التعليم بالمحافظة الدكتور: حسن بن محمد العلكمي، الفعاليات تستمر لمدة أسبوع وتهدف لنشر التوعية لدى جميع منسوبي مدارس المحافظة والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع مشكلة التنمر والتدخل العاجل من قبل كافة منسوبي المدرسة لأي سلوك تنمر مع حث الطلاب والطالبات على الإبلاغ عن أن مشكلة تنمر أو عنف تحدث داخل المدرسة .

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم محافظة سراة عبيدة أ.عبدالله المالكي، أن الفعاليات تشتمل على مجموعة من الأنشطة والبرامج والنشرات التوعوية وتم نشر حائط إلكتروني ليتم من خلاله مشاركة الجميع بطرح الآراء والأفكار التي يمكن أن يستفاد منها لعلاج هذه المشكلة بأساليب تربوية والتدخل المبكر لعلاجها مُشيراً إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من مخاطر ظاهرة التنمر بجميع أشكاله وأنواعه وأثر هذا السلوك السلبي عليهم.