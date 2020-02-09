بلدية خميس مشيط تستعيد أكثر من 10000 م٢ من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية تندحة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط ضبطت تعديات على أراضٍ حكومية بخميس مشيط على مساحة تقدر بنحو 10000 م٢ تقريباً .

وذلك بتندحة وهي عبارة عن عقوم ترابية وجدران بلوك حيث تم إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، مؤكداً أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين . ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.