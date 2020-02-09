بالفيديو.. حالات يمكن فيها للمريض رفع قضية على الطبيب بسبب خطأ طبي

علي القحطاني(صدى):

أكد عبدالمجيد آل موسى مستشار قانوني، على أن النظام ألزم على الطبيب أن يخبر المريض بكافة النتائج والآثار المتوقعة.

وقال المستشار القانوني خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” :و يحق للسيدة أن ترفع قضية على الطبيب بسبب خطأ طبي في حالة كان الإجراء الذي اتخذه الطبيب غير صحيح وغير متعلق بالجانب الطبي، أو إذا قصر في كاتبة بيانات المريض ومعلومات عنه.

وأضاف : أن توقيع المريض على التعهد قبل الجراحة لايضيع حقه في المطالبة بتعويض عن أي خطأ طبي، لأن حقه في ذلك حيث تشكل لجنة من الأطباء المتخصصين لمعرفة سبب الخطأ الطبي.

وتابع : الأخطاء الطبية لها عقوبتين الأولى تخص الحق العام والثانية للحق الخاص.