محافظ بيشة يفتتح مشروع تطوير مبنى العيادات الخارجية

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح سعادة محافظ بيشة الاستاذ / محمد بن سعيد سبره صباح اليوم الاحد 15 / 6 / 1441 هـ مشروع تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة . وكان في استقبالة مدير صحة بيشة / فالح ناصر الشهراني والمساعدين بصحة بيشة وعدد من مدراء الجهات الحكومية وبعد قص الشريط ائيذاناً بالافتتاح تجول المحافظ والمرافقين علي الاقسام المختلفة والتي اشتملت عليها العيادات الخارجية .وبعد الانتهاء من الجولة سجل سعادة المحافظ اعجابة في سجل الزوار وقد ابدي اعجابة بما شهده مبني العيادات الخارجية من تطورات نوعية في شتي الاقسام .

الجدير بالذكر ان مشروع التطوير اشتمل علي توسعة السجلات الطبية و5 عيادات طب نفسي ومكتب المدير الطبي ومدير العيادات تم تأثيها بالكامل بالاثاث المكتبي اللازم .

كما اشتمل تطوير المبني بانشأء عيادتين خدمة نفسية – عيادتين خدمة اجتماعية .كما تم تجهيز مكتب ( يسرني خدمتك ) خصص لحاملي بطاقة اولوية .ومكتب إستشارات دوائية – وصيدلية متكاملة التجهيزات الحديثة من ثلاجة وخزانة .

كما ضم مبني العيادات الخارجية : نقطة تمريض – مختبر علم نفس – غرفة ضماد – عيادة اسنان متكاملة التجهيزات الحديثة – عيادة اعادة صرف للمتأخرين عن المواعيد .

كما يضم المبني علي صالات انتظار لرجال – نساء مجهزة بشاشات تلفزيونية .

يشار ان المشروع اشتمل علي توريد تجهيزات حديثة وانظمة الانذار المبكر واطفاء الحريق . وجميع العيادات والسجلات الطبية والصيدلية تم ربطها ببرنامج اليكتروني داخلي .