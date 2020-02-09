إنطلاق التمرين العسكري المشترك «الصمصام 7» بين القوات السعودية والباكستانية

الرياض(صدى):

تنطلق يوم الخميس القادم فعاليات التمرين المشترك (الصمصام 7). والتي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.

ويشارك بالتمرين وحده تضم عدد من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.