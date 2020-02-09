تغريم ناشط كويتي بـ 16 ألف دولار بعد إساءته لـ أحلام

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بتغريم الناشط مشاري بويابس، بتعويض الفنانة الإماراتية أحلام بمبلغ 5000 دينار (16 ألف دولار)، عن إساءته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد تم رفع دعوى ضد الناشط قبل عدة سنوات من قبل المحامي بدر باقر، بتهمة تعمد الإساءة اللفظية إلى الفنانة أحلام من خلال تدوينات له عبر «تويتر».

وأصدرت محكمة الجنح حكمًا بتغريم بو يابس بمبلغ 5000 دينار في نهاية العام 2017، في إساءات وعبارات ذم مسّت الشكل الخارجي للفنانة أحلام ومقارنتها باللبنانية نانسي عجرم.