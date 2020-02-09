ميشال عون يأخذ غفوة أثناء حضوره حدث رسمي

بيروت(صدى):

تزامنًا مع المظاهرات اللبنانية المطالبة الرافضة للوضع السياسي في البلاد، حضر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، حدثًا رسميًا في إحدى الكنائس بالعاصمة بيروت.

ولفت الرئيس ميشال عون، النظر بأخذه غفوة أثناء الفعاليات، وما هو عرّضه لموجة هجوم وانتقادات وكان وقودًا للمتظاهرين الغاضبين المعارضين للرئيس اللبناني.

وكذلك لفتت الترتيبات الأمنية بالغة التشدد التي اتخذت في وسط بيروت ومحيط الكنيسة، النظر إذ بدت المنطقة كأنّها منطقة عسكرية لمنع أي تسلّل المتظاهرين.