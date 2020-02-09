«الآسيوي» يورط التعاون قبل مواجهة الشارقة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

يعاني نادي التعاون من أزمة فقدان لجهود 10 لاعبين خلال أول مبارياته في دوري أبطال آسيا 2020 أمام الشارقة الإماراتي المقررة الثلاثاء.

وكشف التعاون أن افتتاح مشاركته القارية الثانية من ستفقد خدمات الثلاثي سميحان النابت، ومالك عبدالمنعم، وذعار العتيبي، بسبب رفض الاتحاد الآسيوي تقييدهم في كشوفاته، نظيراً لرفع الأسماء الأولية من دون تواجدهم.

كما سيغيب حسين شعيان كونه موقوف لمباراة واحدة، بينما يفقد 6 من عناصره لحاجتهم إلى مزيد من الجلسات العلاجية، وهم الكاميروني ليندر تاوامبا، والخماسي المحلي حسن كادش، وربيع سفياني، وإبراهيم الزبيدي، إضافة إلى إبراهيم العتيبي، وريان الموسى.