الرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد.. ورشة تدريبية بتعليم طريف

فاطمه الرويلي(صدى):

نفذ مكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, ورشة تدريبية بعنوان الرسم بالقلم ثلاثي الأبعاد، ضمن فعاليات مبادرة موهوبو طريفSTEAM التي أطلقها مكتب التعليم بالمحافظة بإشراف إدارة الموهوبين بتعليم منطقة الحدود الشمالية الأسبوع الماضي, بمشاركة 12 طالباً موهوباً, وذلك بمدرسة الأمام الترمذي.

وتناولت الورشة تنفيذ عدد من المشاريع بتقنية الرسم بقلم 3D, حيث جسدوا الطلاب خلالها رسوماتهم من رسم إلى واقع ملموس, مرت بمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم لقياس الأثر التحصيلي للمخرجات التعليمية.

وتهدف الورشة إلى التكامل في تعليم STEM وتنمية مهارات التخطيط الهندسي وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس.