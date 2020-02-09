تحذيرات من أسلحة أردوغان الناعمة لإعادة الخلافة العثمانية ودعم الإرهاب

ماجد القزيز(صدى):

سلط المؤشر العالمي للفتوى “GFI” التابع لدار الإفتاء المصرية الضوء على الجوانب الخفية للممارسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرامية لإحيا الدولة العثمانية وفرض هيمنته على الوطن العربى.

وعدد المؤشر عددًا من الأسلحة التى يستخدمها أردوغان لتحقيق هذا الغرض، ومنها استخدام الخطاب الديني وإصدار الفتاوى الداخلية والخارجية لدعم تحركات أردوغان العسكرية بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأكد المؤشر أن أردوغان وظف مفتيي جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم الإخوان الإرهابي ومليشيات التطرف في أكثر من دولة من أجل أصدار فتاوى داعمة لسياسات أردوغان الإستعمارية للدول العربية.

ولفت المؤشر إلى استغلال أردوغان لرجال الدين فى بلاده من أجل إصدار فتاوى تدعو لقبول قرارات السلطة دون تفكير وحتى ولو كانت الأوضاع المعيشية متدنية.

ونوه المؤشر لاستخدام أردوغان للقوى الناعمة وعلى رأسها الأعمال الثقافية والفنية لدعم سياساته، مستشهدًا على ذلك بمسلسل “وادي الذئاب” ومسلسل ” قيامة أرطغرل” الذي أكد الرئيس التركي أنه ردّ مهم على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.

وطالب المؤشر بضرورة التصدي للخطاب الإفتائي الداعم لتصرفات أردوغان الخاطئة بأسم الدين.