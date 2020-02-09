بالفيديو.. مشجع نادي الوصل لـ «سالم الدوسري»: عطونا جوميز
أظهر مقطع فيديو متداول، مشجع لنادي الوصل الإماراتي يمزح مع لاعب الهلال ” سالم الدوسري”.
وظهر في الفيديو المشجع وهو يتحدث مع لاعب الهلال حيث قال له :” عطونا جوميز” ليضحك الدوسري.
ووصلت بعثة الهلال إمارة دبي استعدادًا لمواجهة شاهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين.
المليليح[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 10 دقائق
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