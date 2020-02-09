بالفيديو.. مشجع نادي الوصل لـ «سالم الدوسري»: عطونا جوميز

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، مشجع لنادي الوصل الإماراتي يمزح مع لاعب الهلال ” سالم الدوسري”.

وظهر في الفيديو المشجع وهو يتحدث مع لاعب الهلال حيث قال له :” عطونا جوميز” ليضحك الدوسري.

ووصلت بعثة الهلال إمارة دبي استعدادًا لمواجهة شاهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا مساء غدٍ الإثنين.