شاهد.. أول جواز سفر للأمير سعود الفيصل في عمر السابعة

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة، أول جواز سفر للأمير الراحل سعود الفيصل «رحمه الله» عندما كان في عمر السابعة.

وأوضحت الصورة، تاريخ إصدار جواز السفر عام 1366 هجرية الموافق 1947 ميلادية، موضحة تفاصيل طوله ومحل إقامته وميلاده وبيانات أخرى.

يشار إلى أن الأمير سعود الفيصل «رحمه الله» كان وزير الخارجية السابق منذ 1975 إلى 2015 سنة وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية.