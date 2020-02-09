شاهد.. أول جواز سفر للأمير سعود الفيصل في عمر السابعة
أظهرت صورة تاريخية نادرة، أول جواز سفر للأمير الراحل سعود الفيصل «رحمه الله» عندما كان في عمر السابعة.
وأوضحت الصورة، تاريخ إصدار جواز السفر عام 1366 هجرية الموافق 1947 ميلادية، موضحة تفاصيل طوله ومحل إقامته وميلاده وبيانات أخرى.
يشار إلى أن الأمير سعود الفيصل «رحمه الله» كان وزير الخارجية السابق منذ 1975 إلى 2015 سنة وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 55 دقيقة
من تولى الخارجية الملك فيصل رحمه الله ومن بعده عمر السقاف وهو من اصول السادة الحضارم الإندونيسين
اعتقد بعده سعود الفيصل رحمه الله جميعا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92975 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. آمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45827 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ما بعده رجل