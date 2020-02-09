غدا.. تساقط ثلوج خفيفة على 3 مناطق بالمملكة

تبوك(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد، تكون سماء غائمة جزئياً إلى غائمة غدا الاثنين على مناطق المملكة المختلفة.

وقالت إنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.

وأشارت إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على شمال وشرق ووسط المملكة.

كما توقعت تكون سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

وتوقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.