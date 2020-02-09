التستر تحذر مواطن عُرِض عليه شراء مغسلة مقابل ربح شهري

عادل الحربي(صدى):

يعاقب النظام في المملكة أي مواطن على تهمة التستر التجاري بالسجن لمدة عامين، وغرامة مليون ريال، بالإضافة إلي شطب السجل التجاري والتشهير.

ومن جانبه، دعا برنامج مكافحة التستر التجاري عبر حساب الرسمي بموقع “تويتر” المواطنين للحذر من التعاملات التي تورطهم في جريمة التستر التجاري.

وأضاف برنامج مكافحة التستر التجاري:” نحذر المواطنين من الدخول في مثل هذه التعاملات، حيث يعتبر ذلك “جريمة تستر تجاري” يعاقب عليها النظام بالسجن عامين، وغرامة مليون ريال، وشطب السجل التجاري، والتشهير ولذا نأمل منكم رفع بلاغ عاجل حول هذه الجريمة ليتم ضبطها”.

ويأتي ذلك ردا على سؤال مواطن تلقي عرضا من باكستاني لشراء مغسلة بقيمة ٥٠ ألف ريال مقابل ربح ٥ آلاف ريال آخر كل شهر.