الإمارات تُعلن شفاء أول حالة إصابة بـ «كورونا» لديها

وكالات(صدى):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم الأحد، عن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن اصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة و اسمها ليو يوجيا “73 عاما” للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.