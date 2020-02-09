حمار يستقل قطار ركاب وصاحبه يهدد بالانتحار

القاهرة(صدى):

أظهرت صور متداولة، حمار يستقل قطار ركاب كان قادما من الأقصر ومتجها إلى مركز نجع حمادي شرق مصر، مما أثار خلافا بين الحاضرين وصاحب الحيوان، الذي هدد بالانتحار.

وأثارت الصورة سخرية واسعة بين النشطاء حيث ربطه صاحبه في أحد الأعمدة الحديدية داخل العربة الأخيرة، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، ومن أن أي شخص يستطيع نقل ممنوعات من المحطات.

وتسأل العديد منهم كيف سمح الكمسري بصعود الحمار إلى القطار في ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحبه من ذلك.