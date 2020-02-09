بالفيديو.. إطلالة جديدة لحليمة بولند تٌشعل سخرية الجمهور

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الإعلامية حليمة بولند بإطلالة جريئة وجديدة مؤخرا، ما أحدثت ضجة كبيرة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وبدت بولند في مقطع الفيديو بقصة شعر مختلفة بعد تغيير لون شعرها، كما نفذت مكياج بسيط، بالإضافة لتمليس شعرها القصير بنفسها دون الاستعانة بمصفف شعر أو خبير تجميل.

وتعرضت بولند لسخرية واسعة من جمهورها بعد حديثها المبالغ فيه عن إطلالتها الأخيرة، ما أصابها بالصدمة.

واعتبر متابعوها أنها تريد إثارة الجدل، مشيرين إلي أن كل السيدات يطبقن مكياجهن ويسرحن شعرهن بأنفسهن ولا يتوجهن لصالونات التجميل.