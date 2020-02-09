ساما: بلِّغ الشرطة فورًا عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

الرياض(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن التقليل من التعاملات النقدية يساهم في مكافحة التستر التجاري وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت «ساما»، إلى أن ذلك كان سببًا في بدء البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام توفير خدمة «مدى نقاط البيع» في كافة محطّات الوقود والخدمات التابعة لها، ووِرش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات في المملكة.

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية غير مسموح بتداولها، ويجب إبلاغ الشرطة فوراً عن أي معلومات متعلقة بها.