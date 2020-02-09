شاهد .. شئ غريب يخرج من جسم جراد حي
وثق مقطع فيديو خروج ديدان من جسم جراد حي التقطه أحد الأشخاص.
وظهر في المقطع شخص يمسك فى يده جراد حي، وعندما قام بفصل رأس الجراد خرج من أحشائه دودة كبيرة، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع خروج مثل هذا الشئ من جسم حشرة الجراد.
وأكد مصورى المقطع أن الديدان التى تتواجد في جسم الجراد تشكل وباء خطير، محذرًا من تناوله.
يذكر أن الجراد يعد وجبات شهية لدى شعوب بعض الدول.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33562 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا جراد مغشوش مثل الدخان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92972 ] نشر منذ 7 دقائق
سبحان الله ..
.. شي غريب ومحير ..