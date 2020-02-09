أربعينى يحاول الاعتداء على شقيقته جنسيا أمام والديه
لقى رجل في العقد الرابع من العمر مصرعه عقب محاولته التعدي جنسيا على شقيقته المطلقة أمام والديهما.
وكشفت تحريات السلطات الأمنية المصرية أن الرجل حاول أكثر من مرة معاشرة أخته أثناء نومها في حجرتها إلا أنها رفضت واستغاثت بوالديها وبالجيران.
وأضافت التحريات أن الرجل يوم مقتله، حاول التعدي على شقيقته أمام والديه، الأمر الذى أسفر عن قيام الأب والأم والأخت بالانقضاض عليه وخنقه باستخدام إيشارب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن جهتها، قررت النيابة حبس المتهمين في قتله على ذمة القضية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92972 ] نشر منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. يستاهل ماجاه وما جنت يداه ..
.. يارب لا تبلانا فيما ابتلاه .. آمين ..