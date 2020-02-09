أسير أمريكي لدي النصرة يفضح علاقة حكومة قطر المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية

وكالات(صدى):

فضح صحافي أميركي احتجزته جبهة النصرة في سوريا أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر لتمويلهم التنظيمات الإرهابية.

ورفع الأمريكي الذي يدعي ماثيو شراير‏‏، دعوى قضائية ضد بنك قطر الإسلامي QIB، لتمويله عمليات الإرهابيين والمتطرفين، حيث ضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثاني، التي تحكم قطر.

وقال شراير إن إرهابيي تنظيمات متطرفة، منبثقة عن تنظيم القاعدة، يتلقون الدعم المالي والتبرعات المقدمة من الجمعيات الخيرية عبر البنك القطري.

وتابع شراير أنه يسعى للحصول على تعويضات بعد الإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التي تعمل حاليا تحت اسم “أحرار الشام”.