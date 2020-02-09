أسير أمريكي لدي النصرة يفضح علاقة حكومة قطر المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية
فضح صحافي أميركي احتجزته جبهة النصرة في سوريا أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر لتمويلهم التنظيمات الإرهابية.
ورفع الأمريكي الذي يدعي ماثيو شراير، دعوى قضائية ضد بنك قطر الإسلامي QIB، لتمويله عمليات الإرهابيين والمتطرفين، حيث ضم مجلس إدارته أحد أفراد أسرة آل ثاني، التي تحكم قطر.
وقال شراير إن إرهابيي تنظيمات متطرفة، منبثقة عن تنظيم القاعدة، يتلقون الدعم المالي والتبرعات المقدمة من الجمعيات الخيرية عبر البنك القطري.
وتابع شراير أنه يسعى للحصول على تعويضات بعد الإصابات التي لحقت به أثناء احتجازه كرهينة من قبل جبهة النصرة، التي تعمل حاليا تحت اسم “أحرار الشام”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33562 ] نشر منذ 1 ساعة
ما فيه داعي تفضحهم بعد ما اخرجوك من الاسر
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45825 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92975 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 22 دقيقة
سبحان الله كم ردد ذباب قطر وتركيا وايران وملؤوا الدنيا بان محمد بن سلمان لديه جيش الكتروني واتهمونا بما فيهم ويفعلونه
اي متابع سيلاحظ انعدام نقد او حتى مجرد التعليق على المواضيع التي تخص تركيا ورغم مافيها من الاجرام المغولي والتغول على شعبه من المسلمين والعرب الزائرين لتركيا ونهب ممتلكاتهم وترك الحبل للغارب لزبانيته للاعتداء عليهم وعلى عوائلهم واطفالهم والردح الاعلامي التركي على حكوماتنا من اعلى المستويات الى كلاب الاخونجية الاجراء الخونة
ناهيك عن احتلال بلاد العرب واثارة الحروب والتفرقة بين الشعب الواحد واستعداء الغرب عليهم ومحاولة تقاسم ثرواتهم مع اليهود والغرب
رغم هذا كله وغيره يمر الخبر تلو الخبر عن جرائم النظام القرداخواني بالعشرات ولم ارى لهذا الذباب الالكتروني المزعوم تعليقا واحدا يدين او ينتقد سياسات القرداخواني اللوطي الواطي وحكومته كما ينتقدون بلادنا وجميع البلاد عدا قطر وتركيا وايران
ومع هذا يتهموننا اننا ذباب الكتروني
يذكرني موقفهم هذا اتهامنا بدعم داعش التي طالما نالنا اجرامها وسلمت منه ايران واذنابها